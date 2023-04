Il Palermo subito in campo dopo lo 0-0 contro il Cosenza

I rosanero iniziano a preparare la sfida contro il Venezia

PALERMO – Nella mattina di martedì 11 aprile, il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della prossima gara contro il Venezia. Dopo la delusione del pareggio a reti inviolate contro il Cosenza, i rosanero hanno ripreso subito gli allenamenti.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che durante la sfida contro i calabresi di lunedì 10 aprile hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra, cambi di direzione ed una partita a tema.