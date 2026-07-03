 Il Pd Sicilia lancia la campagna contro la fuga dei giovani dall'Isola
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Il Pd Sicilia lancia la campagna contro la fuga dei giovani dall’Isola

Giovani democratici
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Martedì il via da Catania
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PALERMO – Il Partito democratico siciliano e i Giovani Democratici lanciano la campagna regionale “Dove Nasci Conta”, dedicata al tema dello spopolamento e della fuga dei giovani dall’Isola.

L’iniziativa prenderà il via martedì 7 luglio, alle 18, a Palazzo Scammacca, a Catania, con la partecipazione della segreteria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e dei vertici regionali del Pd. Dopo la prima tappa, il tour proseguirà a Enna e Palermo.

Al centro della campagna il dato, diffuso dagli organizzatori, secondo cui negli ultimi cinque anni circa 100 mila giovani avrebbero lasciato la Sicilia.

Il manifesto ufficiale della campagna promossa dai dem siciliani.

“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua a essere inerme – afferma Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.

“La nostra campagna politica in vista delle Regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – dichiara il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’Isola”.

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