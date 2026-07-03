Il Pd Sicilia lancia la campagna contro la fuga dei giovani dall’Isola

PALERMO – Il Partito democratico siciliano e i Giovani Democratici lanciano la campagna regionale “Dove Nasci Conta”, dedicata al tema dello spopolamento e della fuga dei giovani dall’Isola.
L’iniziativa prenderà il via martedì 7 luglio, alle 18, a Palazzo Scammacca, a Catania, con la partecipazione della segreteria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e dei vertici regionali del Pd. Dopo la prima tappa, il tour proseguirà a Enna e Palermo.
Al centro della campagna il dato, diffuso dagli organizzatori, secondo cui negli ultimi cinque anni circa 100 mila giovani avrebbero lasciato la Sicilia.
“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua a essere inerme – afferma Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.
“La nostra campagna politica in vista delle Regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – dichiara il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’Isola”.