Il precariato un “danno comunitario”, la sentenza: Forestali risarciti

Per coloro i quali avevano presentato ricorso

CALTANISSETTA – La Regione dovrà pagare l’equivalente di 8 mensilità ai lavoratori forestali che hanno fatto ricorso chiedendo il riconoscimento di “danno comunitario”. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato il verdetto di primo grado e stabilito che ai precari della Forestale spetta un risarcimento. Ovviamente vale per chi ha fatto ricorso.

Lo hanno deciso, i giudici, accogliendo la posizione di un gruppo di Forestali, guidati dall’avvocato Giuseppe Aiello. “l lungo periodo di precariato che sono stati costretti a subire a causa della illegittima reiterazione dei contratti a termine”, in sostanza, è un danno da risarcire. Dovranno pagare l’assessorato regionale dell’agricoltura e l’assessorato al territorio e ambiente.

Un verdetto “senza precedenti”

“Si tratta di una decisione senza precedenti, poiché è stato confermato il diritto dei lavoratori forestali al riconoscimento del risarcimento del danno comunitario, superando la richiesta degli Assessorati appellanti di rimettere la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Cassazione”, spiegano dallo Studio Aiello.

“Si attende adesso il deposito delle motivazioni ma, già da ora, può serenamente affermarsi “giustizia è stata fatta”. I principi affermati dal giudice del lavoro di Caltanissetta – confermati dalla Corte di appello nissena – consentiranno agli operai forestali di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno.

Ora le stabilizzazioni

Contro questa decisione, va specificato, gli assessorati potrebbero fare ricorso ini Cassazione. Anche in questo caso, i lavoratori forestali rappresentati dallo studio Aiello si dicono “pronti a difendere il risultato ottenuto anche avanti la Corte capitolina”.

“E questo – concludono – perché venga definitivamente riconosciuto quanto spettante per giustizia e ciò serva anche da monito per avviare, una volta per tutte, le procedure di stabilizzazione promesse e mai intraprese”.

