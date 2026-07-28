La visita per il decennale del parco nazionale dell'Isola

PANTELLERIA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nell’hangar dell’aeroporto di Pantelleria per la cerimonia del decennale del parco nazionale dell’isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica.

A invitare il Capo dello Stato per l’evento è stato il presidente dell’ente parco Italo Cucci, che lo ha accolto assieme al prefetto di Trapani Daniele Lupo. La cerimonia è organizzata con la collaborazione del Comune di Pantelleria, Enac Servizi Aeroporti e l’Aeronautica Militare – Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.

All’iniziativa rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle categorie economiche, del volontariato e delle principali realtà del territorio, nonché i presidenti dei circoli e i piccoli Rangers, invitati dall’Ente Parco e dagli altri organizzatori. Al termine della cerimonia nell’hangar, il presidente Mattarella raggiungerà piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, per un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi Mattarella avrà alcuni incontri di carattere privato.

E’ la prima volta che l’isola di Pantelleria accoglie il Capo dello Stato. Mattarella dopo la cerimonia nell’hangar si recherà in auto in piazza Cavour per una breve passeggiata e un saluto alla folla che lo attende. A seguire il presidente della Repubblica farà una breve visita al museo geo-naturalistico e poi in auto si dirigerà all’ Arco dell’elefante. Dopo il pranzo e il rientro a Roma.

“Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l’equilibrio e il futuro del Paese. Quindi richiedono un’attenzione di cura e tutela costante, ciascuna con le sue specificità. Il carattere e di Pantelleria lo ha evidenziato il sindaco, un carattere dato dall’intreccio profondo fra cultura e storia. Un patrimonio che va valorizzato per il futuro – ha detto il Presidente della Repubblica -“.

“Alla mia età non si fanno programmi che non siano ravvicinati, ma non escludo che verrò a Pantelleria per un periodo di riposo – ha detto il presidente -. La prima volta sono venuto, più o meno 70 anni fa, la gran parte dei presenti non era nata. Ho conosciuto il sindaco di allora, Vincenzo Almanza. Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per il suo ruolo e il suo fascino, la sua importanza. Sono lietissimo di di essere tornato – ha aggiunto -. Sono stato più volte nel passato ma, dicevo al sindaco, purtroppo mai per riposo e per usufruire della ospitalità dei panteschi”.

Il presidente del parco “Italo Cucci ha ricordato la straordinaria, emblematica presenza a Pantelleria di Garcia Marquez nel giorno dello sbarco sulla Luna, le sue parole su Pantelleria. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di Garcia Marquez: Non sono venuto a fare discorsi. Uso quel titolo per me: non sono venuto a fare discorsi, ma con lo scopo reciso di esprimere e confermare l’affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d’altronde. E per sottolineare l’importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica – ha aggiunto il Capo dello Stato -“.

“Il carattere di Pantelleria, lo ha posto bene in evidenza poc’anzi il sindaco, risulta dall’intreccio profondo che vi è tra natura e storia – ha detto Mattarella -. Una storia lunga che ha visto nei secoli tutti i protagonisti del Mediterraneo cercare Pantelleria. Ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro”.

“Il Ministro Pichetto Fratin ha ben indicato, sottolineato, il valore e il significato dei parchi naturali e delle aree protette, che non esauriscono il loro compito nella conservazione, sono luoghi di ricerca, sono luoghi di approfondimento che garantisce prospettive future. Il professor Petrillo ha ricordato il carattere e il ruolo educativo, la funzione pedagogica che i parchi esercitano, perché esprimono e trasmettono cultura. Vorrei dire al presidente del parco – ha concluso – che è emblematico e di grande significato rendere di questa occasione protagonisti i bambini, perché il parco è per loro”.

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“A Pantelleria nascono più bambini che altrove, ma non in questa isola, che è la più bella del mondo: allora l’unica cosa che le chiedo presidente, vorremo riavere il punto nascita qui – ha detto il presidente del Parco nazionale di Pantelleria Italo Cucci, rivolgendosi al Capo dello Stato Sergio Mattarella in prima fila -“.

“Benevenuto presidente” e” Grazie presidente” le voci della gente – tanti bambini – al passaggio in piazza Cavour del Capo dello Stato Sergio Mattarella, una breve apparizione – dopo la cerimonia in aeroporto per i 10 anni del parco nazionale – accolta con entusiasmo dai cittadini che si sono radunati dietro le transenne.