“Il primo voto non si scorda mai”, parte l’iniziativa di +Europa

Un gruppo di ragazzi tra i 19 e i 30 ai sarà in tour, con un camper, fra università e scuole italiane

“Una generazione avanti: il primo voto non si scorda mai”. Questo il nome dell’iniziativa lanciata da Più Europa che da domani porterà un gruppo di ragazzi tra i 19 e 30 anni in un tour con un camper fra università e scuole italiane, con l’obiettivo – riferisce una nota del partito – di sensibilizzare i ragazzi alle prese con il primo voto e spiegare loro perché scegliere +Europa. Roma, Firenze, Bologna, Padova, Vicenza, Verona, Milano, Torino, Genova, Bari, Palermo, Pisa e Napoli sono le tappe del viaggio che si concluderà giovedì 22 settembre. Il tour partirà domani alle 11 davanti al liceo Visconti di Roma in Piazza del Collegio Romano. Parteciperà al lancio del tour il deputato e presidente di Più Europa, Riccardo Magi.