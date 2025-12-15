Il regista di “Harry ti presento Sally” e la moglie trovati morti in casa: accoltellati

Rob Reiner e Michele Singer senza vita nella loro villa di Los Angeles

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello.

I sospetti sul figlio

A ucciderli, secondo i media, sarbbe stato il figlio Nick. Secondo quanto riferisce Tmz, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale ma quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione. Rob Reiner ha diretto, tra gli altri, il cult-movie Harry ti presento Sally.