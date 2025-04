Il sindaco di Mazara lancia la sfida per la ex Provincia di Trapani

Quinci in campo, progetto civico

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, si candida alla presidenza del Libero consorzio comunale di Trapani. Quinci, che è al suo secondo mandato da sindaco, presenta la sua candidatura alle elezioni di secondo gradi fissate per il 27 aprile.

“Abbiamo restituito credibilità a Mazara, dimostrando che è possibile governare bene – afferma -. Ora è il momento di alzare lo sguardo e portare questa esperienza al servizio della nostra provincia. In questi anni – prosegue – abbiamo dimostrato che un’altra Mazara è possibile. Ora voglio provare a dimostrare che un’altra provincia lo è altrettanto”.

“È il momento di mettersi al servizio di un’idea più grande, che unisca territori e persone attorno a un progetto esclusivamente civico e condiviso, che faccia rete tra i tanti amministratori che giornalmente si spendono in modo instancabile per la propria comunità – evidenzia -. A mio sostegno, infatti, ci sarà una lista dal nome ‘Salvatore Quinci Presidente’, pronta ad accogliere chiunque abbia come unico obiettivo il buon governo e la buona amministrazione”.

“Con la mia candidatura – sottolinea Quinci – voglio rivolgermi a tutte le forze politiche e civiche che desiderano lavorare con spirito libero per il bene della provincia di Trapani. Decliniamo insieme la visione strategica del nostro territorio costruendo un percorso di dialogo con i diversi Comuni e territori, ciascuno dei quali ha una sua specificità (penso, ad esempio, al Belice o all’Agro Ericino) garantendo una gestione equa ed efficiente delle risorse”.

