Il sindaco di Scillato passa nella squadra di Edy Tamajo

Arriva anche un assessore del Comune di Gratteri

PALERMO – La squadra politica dell’assessore regionale alle Attivià Produttive, Edy Tamajo, cresce in provincia di Palermo. Arrivano il sindaco di Scillato, Gil Cortina, e Nico Cirritto, assessore del comune di Gratteri.

Le parole di Cortina e Cirritto

“Rimango nel partito in cui milito da anni ed approdo nel gruppo di Edy Tamajo nel quale sono convinto che possiamo lavorare bene, per tutto il territorio delle Madonie – dice Cortina -. La mia scelta è stata dettata dall’amicizia e dalla ottima prospettiva politica che ho nei riguardi dell’assessore Tamajo”. Cirritto sottolinea: “Massima fiducia per l’assessore Tamajo, persona di grande cultura e volto pulito e giovane della politica siciliana. Sono certo che il suo lavoro porterà enormi benefici, rispetto alla nostra compagine sul territorio di Gratteri”.

Tamajo: “Insieme faremo un buon lavoro”

Tamajo conclude: “Stiamo lavorando per costruire una dimora per tutti i siciliani che vogliono avvicinarsi a un progetto che punta a trasformare il nostro partito nel centro permanente della politica palermitana e di tutta l’Isola. Chi aderisce, se è persona perbene, è benvenuto; come il sindaco Cortina e l’assessore Cirritto con i quali sono convinto che faremo un ottimo lavoro”.