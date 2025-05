Il Torneo della Legalità

Giunto alla XII edizione

Tutto pronto per la XII edizione del Torneo della Legalità. L’appuntamento è per il 9 maggio, a partire dalle 8:30, allo stadio di Castelvetrano intitolato a Poalo Marino. Ad organizzarlo è l’associazione A.S. Civitas di Castelvetrano.

Negli anni si sono sfidati magistrati dei Tribunali di Trapani, Marsala, Sciacca, Palermo e Termini Imerese, rappresentanti delle forze dell’ordine e la nazionale degli attori.

Quest’anno tocca ad una rappresentativa dell’Arma dei carabinieri e alla stessa l’A.S. Civitas. Nel corso della manifestazione interverranno la cantante Simona Molinari, la musicista Sade Mangiaracina e Salvo Ruvolo dell’Associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”. Prevista una esibizione del Coro DoReMì diretto da Angela Romeo.

L’edizione di quest’anno è arricchita della collaborazione dell’Associazione “A Nome Loro” che organizza lo spettacolo musicale che si svolgerà presso il Parco Archeologico di Selinunte il 13 settembre prossimo.

L’evento sarà presentato da Martina Martorano di Rai Radio 2.