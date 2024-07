Il Volo arriva in Sicilia per una doppia tappa: concerto a Catania e Palermo

Nella città etnea i tagliando sono già sold out

CATANIA – Il Volo è in arrivo a Catania, Villa Bellini l’11 luglio e a Palermo, Velodromo Paolo Borsellino il 13 luglio con due nuovi imperdibili appuntamenti di Tutti per uno – Capolavoro, il tour estivo prodotto da Friends & Partners. Durante i live il trio presenterà i brani dell’album Ad Astra – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione personale e artistica del trio – insieme ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Attesissima la data a Catania dell’11 luglio alla Villa Bellini che inaugura con il tutto esaurito la rassegna di concerti Sotto il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nel cartellone del Catania Summer Fest 2024.

“Cantare nella nostra terra, la Sicilia, è un ritorno a casa ed è un privilegio che ci rende molto fieri“, sottolineano i tre artisti.

“Il pubblico siciliano è sempre stato tra i più calorosi, ci sostiene sempre con un affetto speciale che ci spinge a dare il massimo. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra, con l’impegno e la dedizione che ci contraddistinguono da sempre. Sarà un viaggio musicale attraverso le nostre canzoni più amate, un’occasione per rivivere insieme i momenti più belli della nostra carriera e per crearne di nuovi indimenticabili”.

Per la seconda data siciliana, il 13 luglio ad accogliere il concerto de Il Volo sarà il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per il nuovo appuntamento della kermesse Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Palermo.

Il Volo porta avanti in musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 è l’anno dei 15 anni di carriera, iniziato a febbraio con il successo di Capolavoro, il brano – certificato Disco D’Oro – presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

“Il nostro ultimo album, “Ad Astra”, uscito il 29 marzo, segna un importante capitolo nella nostra carriera, celebrando 15 anni di musica e amicizia. È il nostro primo lavoro completamente composto da brani inediti, a cui abbiamo lavorato insieme a uno straordinario team di autori e produttori che hanno imparato a conoscerci facendo emergere con musica e parole le nostra diversità, le nostre emozioni e i nostri pensieri: Michelangelo, Federica Abbate, Edwin Roberts, Michael Tenisci, Federico Nardelli, Luca Faraone, Stefano Marletta.

“Siamo felici di aver collaborato per questo disco, così importante per noi, con Irama, un grande amico e collega, sulle note di ‘Saturno e Venere'”.

“Durante questi anni siamo cresciuti sia individualmente che come gruppo, ognuno portando avanti la propria personalità e le passioni che ci contraddistinguono. “Ad Astra” rappresenta il frutto di questa crescita, un progetto che mette in luce le nostre diverse sfaccettature personali e vocali, dimostrando che è proprio dalla diversità che nasce la magia. Non vediamo l’ora – conclude il trio – di condividere questo nuovo capitolo della nostra musica con i nostri fan in tutto il mondo, e di poterci esibire dal vivo, portando i nostri nuovi brani direttamente sul palco”.

Il tour estivo proseguirà con una serie di appuntamenti fino a settembre nelle più suggestive venue del nostro Paese.

Da gennaio Il Volo sarà protagonista di un importante tour nei palazzetti, Tutti per uno – Ad Astra live nei palasport, mentre in autunno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un tour nelle principali capitali europee. Nel 2025 voleranno poi negli Usa, in Canada e in America Latina.