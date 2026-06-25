Impianto fotovoltaico Iberdrola in Sicilia, è il più grande d’Italia

È in grado di produrre circa 400 GWh di energia rinnovabile l'anno

CATANIA – È stato inaugurato Iberdrola Fenix, il nuovo impianto fotovoltaico in Sicilia da 243 MW, il più grande realizzato dal gruppo Iberdrola in Italia e attualmente in esercizio nel Paese. Situato nei comuni di Centuripe, Paternò e Belpasso, tra le province di Enna e Catania, l’impianto – riferisce una nota del gruppo spagnolo – ha completato la fase realizzativa ed è già operativo, contribuendo regolarmente all’immissione di energia nella rete elettrica nazionale.

L’energia prodotta dall’impianto

È in grado di produrre circa 400 GWh di energia rinnovabile l’anno, una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno energetico equivalente di circa 140mila abitazioni.

L’energia prodotta è in larghissima parte già destinata ad imprese italiane attraverso contratti Ppa (Power Purchase Agreement) di lungo termine. Il progetto è stato realizzato su aree caratterizzate da fenomeni di desertificazione, nel rispetto delle normative regionali e nazionali applicabili.

L’impianto comprende oltre 413mila moduli fotovoltaici bifacciali installati e una rete di connessione composta da 26 km di collegamenti in media tensione e 9 km in alta tensione, realizzata per garantire l’integrazione dell’energia prodotta nella rete elettrica nazionale.

Il progetto Iberdrola Fenix è stato finanziato dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) con Garanzia Archimede di Sace.

“Sicilia territorio strategico”

“La Sicilia, con il suo straordinario potenziale e un contesto istituzionale abilitante e lungimirante, si conferma un territorio strategico per il futuro delle energie rinnovabili in Europa”, afferma Valerio Faccenda, country manager di Iberdrola Italia.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, stakeholder, partner industriali e operatori coinvolti nella realizzazione del progetto, tra cui l’ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Ángel Fernández-Palacios Martíneze e il presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Sicilia Gaetano Armao.

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