Colpo fallito in provincia di Palermo

PALERMO – Rapina senza bottino alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Bolognetta nel Palermitano. Un uomo a viso scoperto si è presentato in banca minacciando di essere armato. Ha afferrato per il collo il dipendente. Voleva i soldi in cassa, ma la cassa era vuota.

A quel punto è scappato a bordo della macchina del complice che lo attendeva all’esterno dell’istituto di credito. Le indagini sono affidate ai carabinieri.