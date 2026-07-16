Incendi, in sei provincie della Sicilia allerta rossa per la giornata di domani

PALERMO – La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi un’allerta meteo rossa per rischio incendi e ondate di calore, valida dalla mezzanotte di oggi alle successive 24 ore.
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Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo, sono previsti, domani, pericolosità alta, con allerta rossa, per quanto riguarda il rischio incendi. Allerta arancione, invece, per le province di Trapani, Ragusa e Siracusa.
Nel capoluogo, inoltre, è previsto il bollino rosso per le ondate di calore, con temperature massime percepite di 39 gradi.