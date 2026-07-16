Incendi in Sicilia, in azione i canadair per salvare le aziende agricole

Tanti i danni causati dalle fiamme

PALERMO – Ancora incendi in Sicilia appiccati da incendiari in questi giorni di caldo estremo.

Un incendio è divampato nelle zone di Valledolmo in provincia di Palermo. Sono impegnati i vigili del fuoco con la forestale, la protezione civile e gli elicotteri. Dopo ore ancora il rogo non è stato domato.

Tanti i danni alle aziende agricole della zona con campi di frumento andati in fumo per svariate migliaia di euro. Sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche per salvare gli animali.

Sempre in provincia di Palermo ha ripreso l’incendio a Montagna Longa nel territorio tra Cinisi e Carini. Ieri per tutto il giorno ettari di vegetazione sono andati a fuoco minacciando anche le abitazioni. Questa mattina il rogo ha ripreso.