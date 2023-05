Incendia auto della polizia municipale: arrestato 30enne

E' pure accusato di aver perseguitato lo zio e di aver violato i domiciliari

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) – I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno arrestato per atti persecutori e violazione di domicilio un mazarese di 30 anni che ieri aveva danneggiato, incendiandole, due auto della Polizia municipale a Campobello di Mazara.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 30enne, aveva più volte tentato di entrare nell’abitazione di un suo zio minacciandolo di morte per costringerlo a lasciare una casa ereditata dalla madre. Un lascito contestato dall’indagato. La vittima delle persecuzioni ha richiesto l’intervento della pattuglia dell’arma temendo per la propria incolumità. I carabinieri hanno trovato il trentenne in stato di alterazione psicofisica e l’hanno arrestato.

Il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. Ma il giovane li ha violati e, rintracciato dai carabinieri, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere.