La notizia confermata dall'Enav

ROMA – Incendio all’aeroporto di Ciampino. Sospesa l’attività dello scalo in mattinata. Il rogo ha interessato un locale tecnico alla base della torre di controllo. Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e ripristinare la normale attività dello scalo.

Lo ha reso noto l’Enav, spiegando che si attende che il fumo si disperda per far ripartire il traffico aereo nello scalo a sud-ovest di Roma. Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’operatività della torre di controllo, ha precisato l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, spiegando che le cause dell’incendio sono da valutare.