Bolognetta, bombola della stufa in tilt: a fuoco un appartamento

Salvato un pensionato. Sul posto anche i carabinieri

PALERMO – Notte di paura a Bolognetta, in provincia di Palermo, per un incendio divampato in un’abitazione in via Malleo. Le fiamme sarebbero state provocate dal malfunzionamento della bombola di una stufa a gas.

L’allarme e i soccorsi

L’incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti e ha invaso tutte le stanze dell’appartamento in cui abita un pensionato. Il fumo ha anche raggiunto la strada. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco: l’uomo è stato messo in salvo, ma per precauzione è arrivata anche un’ambulanza del 118.

Nessun ferito

I sanitari hanno accertato le condizioni del pensionato, che non ha riportato ferite e non è quindi stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e le operazioni di spegnimento.

Il rogo allo Zen 2

Due giorni fa un altro incendio ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco allo Zen 2 di Palermo. Il rogo è divampato in un magazzino di via Costante Girardengo utilizzato per la vendita di cibo cotto in strada.

Sono intervenute due squadre che hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni e alle auto. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.