Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

PALERMO – Un incendio ha danneggiato un magazzino utilizzato allo Zen 2 a Palermo per la vendita di cibo cotto in strada. Il rogo è divampato in via Costante Girardengo.

Sono intervenute due squadre dei pompieri che hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni e alle auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri per accertare le cause. Non ci sono feriti.