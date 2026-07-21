Prosegue l’emergenza incendi nell’entroterra dell’Agrigentino, dove i roghi hanno devastato aree boschive e campagne tra la Valle del Belice e i Monti Sicani. La situazione più critica si registra a Bivona, dove le fiamme hanno raggiunto le abitazioni rendendo necessaria l’evacuazione di una ventina di case. Anche nella giornata di martedì 21 luglio i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica e nello spegnimento degli ultimi focolai, con l’obiettivo di impedire che il vento e le alte temperature alimentino nuovi fronti di incendio.

Non solo Bivona: incendi anche a Sciacca e Sambuca

Altri incendi hanno interessato il territorio compreso tra Sciacca e Sambuca di Sicilia, in particolare nell’area di monte Arancio, dove è andata distrutta un’ampia porzione di macchia mediterranea. Un ulteriore rogo è divampato anche lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, interessando le sterpaglie ai margini della carreggiata. Non si registrano conseguenze per la circolazione né persone coinvolte.

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Vigile del fuoco colpito da un infarto a Menfi

Nel corso delle operazioni di spegnimento in contrada Lido Fiori, a Menfi, un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita di Belice ha accusato un malore. Il pompiere è stato trasportato all’ospedale di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato un infarto.

L’allarme della Flai Cgil Agrigento

Sull’emergenza è intervenuta anche la Flai Cgil Agrigento, che definisce quanto sta accadendo “atti criminali veri e propri“, denunciando i gravi danni provocati dagli incendi a comunità, coltivazioni e abitazioni. Il sindacato chiede interventi concreti per tutelare un territorio duramente colpito dai roghi e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

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