Colpita la Tenuta Castelletto, nel comune di Caresana

Incendio durante la festa per i diciotto anni: è successo nel vercellese, nel comune di Caresana, dove le fiamme hanno avvolto un casolare in cui si stava svolgendo una festa per un compleanno. Il locale è stato subito evacuato, cinquanta persone si sono messe in salvo poco prima che crollasse il tetto della struttura.

L’incendio alla festa di compleanno

L’incidente è avvenuto nella sera di sabato 14 dicembre nella Tenuta Castelletto, casale ristrutturato molto noto nella zona del vercellese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme si sarebbero sprigionate dalla canna fumaria del locale, facendo scattare subito l’allarme.

Le cinquanta persone presenti alla festa sono state subito evacuate e sono stati avvisati i vigili del fuoco. Nessuno tra i partecipanti al party è rimasto ferito o intossicato dal fumo.

Poco prima dell’arrivo dei pompieri le fiamme hanno avvolto il tetto della struttura, facendolo crollare. A quel punto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte e sono proseguite anche nella mattina di domenica 15 dicembre.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA