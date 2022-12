Incendio in una comunità per ragazzi, un morto e due feriti

Il rogo è divampato intorno alle 2.30. Sono gravi le condizioni di un giovane

1' DI LETTURA

Una persona è morta e altre due – una delle quali minorenne – sono rimaste intossicate in un incendio divampato nella notte in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato in provincia di Udine. Uno dei due ragazzi feriti è un 16enne, di nazionalità ghanese, che è stato trasportato in elisoccorso al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono gravi.

La vittima è un ragazzo minorenne, cittadino albanese. Il secondo ferito non sembra essere in gravi condizioni ed è ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il rogo, divampato intorno alle 2.30 e le cause sono ancora in corso di accertamento, è stato completamente domato dai vigili del fuoco ed è sotto controllo.