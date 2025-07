Inchiesta per corruzione, Galvagno riferisce all’Ars – DIRETTA

Le parole del presidente dell'Assemblea regionale

PALERMO – Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, indagato per corruzione dalla procura di Palermo, riferisce oggi al Parlamento siciliano sull’inchiesta. La seduta è convocata a Palazzo dei Normanni per le 14.

Nello stesso procedimento sono indagati, per corruzione, l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata, il presidente della Fondazione Dragotto, Caterina “Marcella” Cannariato, l’imprenditore del settore degli spettacoli Nuccio La Ferlita e Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana. GALVAGNO RIFERISCE ALL’ARS – IL VIDEO

Ieri si è dimessa Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell’Ars. Comunicatrice con un passato nel management televisivo e aziendale, De Capitani è indagata dalla Procura di Palermo all’interno dell’inchiesta sulla gestione dei contributi pubblici da parte della presidenza della Regione. Nei giorni scorsi i deputati regionali Ismaele La Vardera e Antonello Cracolici avevano chiesto a Galvagno di riferire sulle indagini.

LA DIRETTA (a cura di Riccardo Lo Verso e Antonio Condorelli)

14.53 Antonino De Luca: “Io presidente non posso nascondere il disagio che ho vissuto in questi giorni nel leggere i giornali perché non riconoscevo il politico che ho conosciuto in assemblea. Io non so se ci sono contestazioni che dovranno essere consacrate nell’atto conclusivo delle indagini. Di certo occorre fare una valutazione sulle opportunità dei comporatmenti che ognuno di noi pone in essere quando svolgiamo ruoli gestionali. Oggi quella che sicuramente esce malmenata è proprio la figura dell’istituzione parlamentare, aleggia il dubbio che determinati ruoli vengono utilizzati per giungere a favoritismi, non posso credere che le ipotesi corruttive siano i biglietti o i vestiti, o c’è dell’altro, ieri c’è stata la notizia che anche l’assessore Amata è coinvolta, o tutto si risolverà…”

14.48 Giuseppe Geremia Lombardo (Mpa): “Oggi è una giornata surreale, mai avevamo immaginato che una seduta d’aula fosse dedicata a un dibattito che coinvolge il massimo livello della rappresentanza parlamentare siciliana, è fortemente meritevole la disponibilità di Galvagno. Una pressione mediatica che ha superato i confini della libera informazione e della tutela del diritto alla difesa dell’indagato, per salvaguardare la dignità e la reputazione dell’indagato, prima del politico c’è la persona, la cui dignità va tutelata nella sua interessa. A maggior ragione se si tratta di un indagato, prima che l’indagine sia chiusa. Io penso che noi abbiamo l’obbligo di riportare la cornice nello Stato di diritto, anche nei riguardi della magistratura, verso la quale riproponiamo la massima fiducia. Noi siamo tra coloro che chiedono due passi in avanti per incoraggiarla ad andare avanti in questa strada”.

14.44 La Vardera: “Io invito Galvagno a perseguire i giornalisti se si sono inventati tutto. Ma io a quei giornalisti voglio esprimere la mia solidarietà, la sua portavoce era infastidita se questo dottore Barresi si occupava di alcune cose. La Costituzione le dice che fino alla sentenza passata in giudicato lei è innocente, ma c’è una questione morale. I fatti che ho letto sulla stampa denotano un sistema politicamente pericoloso, con soldi pubblici che sono stati dati a soggetti che le avrebbero dato utilità. Mentre stiamo parlando, presidente Schifani, presidente Di Paola, amico del presidente Schifani, non mi deve interrompere. Mi sarei aspettato un sussulto di dignità dal presidente Schifani, parrebbe che ci siano state assunzioni di parenti dell’assessore e del capo di gabinetto. Qua si parla di opportunità politica nello svolgimento del proprio ruolo in maniera che nessuno possa essere ricattabile. In un passaggio una donna dice che qui sono tutti ricattabili. Non sono un magistrato né un Pm, ma quelle intercettazioni sono pesanti e denotano un clima pericoloso e si sono perse le condizioni di lucidità per svolgere le proprie funzioni. Lei dovrebbe autosospendersi e in caso di rinvio a giudizio dimettersi”.

14.42 Ismaele La Vardera: “Ho apprezzato la volontà del presidente a venire in aula prima possibile. Per quanto mi riguarda i fatti sono i seguenti: o noi rispettiamo la funzione pubblica, di ciò che è garantito alla stampa, o ci trasferiamo e dobbiamo dare conto delle intercettazioni che vengono pubblicate dalla stampa. La quinta sezione della Cassazione penale dice che l’atto di indagine non è più segreto se le parti ne hanno conoscenza”.

14.40 Cracolici: “Dobbiamo interrogarci, non è in discussione la funzione del presidente dell’assemblea in quanto tale, ma cosa sia la politica. Lei presidente non può continuare a nascondersi, il tema è Fratelli d’Italia e la corrente turistica che governa l’Italia. Se prima della legislatura c’è stato il caso Cannes e ieri abbiamo appreso dell’indagine sull’assessore Amata…”

14.34 Cracolici: “Noi dobbiamo dare conto all’opinione pubblica dei comportamenti dei quali dobbiamo rispondere. Chi vi parla non chiederà mai le dimissioni perché qualcuno ha ricevuto un avviso di garanzia. L’avviso di garanzia serve per consentire all’indagato di potersi difendere. Dimissioni, per me l’avviso di garanzia è un elemento di reciproca tu

14.31 Cracolici: “Capisco e ha la mia una umana comprensione, è la prima volta che il presidente si alza e si siede tra i banchi del parlamento. Non che io voglia parlare di questioni, parliamo di cose che abbiamo letto sui giornali, per la verità non in tutti i giornali siciliani. Alcuni giornali non hanno mai dato notizia di quello che stava succedendo, non all’onorevole Galvagno, ma al presidente dell’Assemblea regionale siciliana”.

14.30 Presiede Di Paola e dà la parola a Cracolici

14.28 Galvagno: “Ricordo che le indagini non sono concluse, nel rispetto di coloro che stanno indagando sto molto prodente, rispetto a qualsiasi atteggiamento che devo avere. Io mi richiamo ai principi, non sottraendomi mai al confronto e certamente alle eventuali responsaibilità. Non mi sono mai trovato in una situazione del genere e devo molto misurare qualsiasi intervento”

14.25 Galvagno: “Faccio gli auguri alla mia portavoce, che ha deciso di dimettersi. La seduta odierna serve a me per mettermi a nudo di fronte ai colleghi parlamentari. Ho proposto e deciso di trasformare in un dibattito aperto, di non limitarmi. C’è chi mi chiede di fare un passo indietro e chi mi chiede di fare due passi avanti. Ma se domani decidessi di dare seguito a questa richiesta finirei per affermare un principio che un messaggio veicolato attraverso canali digitali, possa avere più peso della nostra Costituzione”.

14.25 Galvagno: “Vi ricorderete che ho proposto insieme ad altri colleghi di fare in modo per garantire la massima trasparenza che ciascun intervento fosse accompagnato dalla sottoscrizione del deputato proponente. Ogni scelta parlamentare potrebbe determinare dei beneficiari, ma ciascun parlamentare deve rispondere a interessi diffusi.

14.23 Galvagno: “Il 7 giugno mi sono sottoposto all’interrogatorio, insieme agli avvocati andrò sempre avanti nella difesa tecnica della mia posizione. Questo non è un tribunale e questa seduta non può essere un processo. La funzione del presidente e del parlamento non è mai stata messa a disposizione dell’interesse personale, questo parlamento ha approvato provvedimenti del valore di 13 miliardi di euro”

14.22 Galvagno: “Nel gennaio di quest’anno ho ricevuto una proroga di indagini che non vedevano contestato alcun campo di imputazione provvisorio. Non avevo accesso ad alcun atto, ho pensato di metteremi a disposizione dei magistrati e ho chiesto di essere immediatamente interrogato, per dare tutte le spiegazioni possibili”.

14.20 Galvagno: “Io ho ritenuto che in assenza di elementi conclusivi dell’indagine il mio intervento in Aula potrebbe rappresentare una distorsione. Non voglio sentirmi e non mi sento differente dagli altri. Leggendo i giornali apprendo ciò che non è nelle mie disponibilità degli indagati. Ho compreso che non solo la stampa ha più elementi di me, ma in tanti hanno atti che dovrebbero essere sottoposti al segreto istruttorio”.

14.16 Galvagno: “Io chiedo all’onorevole Di Paola di sostituirmi, dopo l’intervento, affinché potrò ascoltare tutti gli interventi”

14.15 Galvagno: “Ho voluto rispondere ‘presente’ all’invito fattomi dal presidente dell’Antimafia e dall’onorevole La Vardera. Io stesso ho aperto a un eventuale dibattito”.

14.10 La seduta è aperta, presiede Gaetano Galvagno

