L'autista stava entrando in un vialetto

BARANZATE (MILANO) – Una bambina di 3 anni, nel pomeriggio di ieri martedì 3 settembre, è morta investita da un furgone durante una manovra a Baranzate, comune della provincia di Milano.

La piccola, nata in Italia da genitori egiziani, è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso al Niguarda, dove è morta poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la piccola sia stata travolta da un furgone guidato da un uomo di 57 anni che stava entrando in un vialetto. L’autista del mezzo è stato sottoposto all’etilometro risultato negativo.

Il furgone è stato sequestrato dagli investigatori che, proprio per ricostruire l’accaduto, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La mamma 43enne della piccola ha avuto un malore dopo l’incidente.