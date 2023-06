Incidente a Messina, auto contro un albero: 4 feriti

E' accaduto stanotte nella frazione di Torre Faro.

MESSINA – Attimi di paura a Messina. Stanotte un’auto si è scontrata contro un albero in via Circuito nella frazione di Torre Faro: quattro persone sono rimaste ferite. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Papardo dove sono entrate in codice rosso, una terza in codice giallo. Il quarto passeggero è stata trasportata al Policlinico al reparto di chirurgia maxillofacciale. Non si conoscono al momento le cause del sinistro.