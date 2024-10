Sul posto il 118, polizia stradale e Anas

Incidente sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. Sono rimasti coinvolti due tir: l’impatto si è verificato poco dopo lo svincolo di Carini e ha provocato sin da subito forti rallentamenti al traffico.

L’allarme

Quando è stato lanciato l’allarme sul psoto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato un ferito in ospedale: le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e il personale dell’Anas per regolare la circolazione.

Gli automobilisti sono infatti rimasti imbottigliati nel traffico: lunghe code si registrano da Capaci in direzione dell’aeroporto. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, l’ennesimo che si verifica sull’arteria autostradale.

L’incidente del motociclista

Dieci giorni fa, in un altro incidente avvenuto in questo caso in direzione Palermo, un motociclista è rimasto gravemente ferito. L’uomo è rimsato coinvolto in un tamponamento a catena avvenuto poco prima di Carini: un’auto che procedeva a velocità è finita su alcuni mezzi che andavano a rilento nei pressi dello svincolo e il motociclista è stato sbalzato dalla sella.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno subito ritenuto le sue condizioni gravi ed è stato immediatamente disposto il trasporto in elisoccorso tramite l’elisoccorso. L’allarme era stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno nel frattempo assistito il ferito.