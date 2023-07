Incidente, auto travolge ciclista nel Ragusano

L'uomo ha riportato un trauma cranio facciale ed è rimasto vigile

RAGUSA – Grave incidente questa mattina a Scicli in contrada Zagarone. Un ciclista di 72 anni è stato travolto da un’auto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo ha riportato un trauma cranio facciale ed è rimasto vigile. Al momento è ricoverato per gli accertamenti del caso al Trauma Center del Cannizzaro.