Incidente mortale sull’autostrada A4: un tir è finito contro un furgone dei servizi sociali del comune di Venezia che si trovava fermo nella corsia d’emergenza. Nell’impatto è morta Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni originaria di Rovigo e residente a Padova.

L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada A4 compreso tra Cessalto e Noventa di Piave, in direzione Venezia. Il furgone su cui si trovava la vittima era della cooperativa Cosep, che svolge i servizi di drop-in nella zona di Mestre.

L’incidente sull’autostrada A4

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente il furgone su cui si trovava la vittima si è fermato nella corsia d’emergenza in seguito a un guasto. Il mezzo pesante avrebbe urtato il furgone lateralmente per cause ancora in corso di accertamento. Moscardi sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere, morendo sul colpo.

Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra donna che si trovava sul furgone. Il conducente del tir sarebbe invece rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il lutto

Dell’incidente ha parlato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “A nome di tutta la città e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di una giovane psicologa di soli 26 anni, dipendente della cooperativa Cosep che svolge per il Comune i servizi del drop-in (“Stop and go” e “New way”) per le persone più fragili”.

“Purtroppo – ha continuato Brugnaro – è stata coinvolta in un incidente mortale in autostrada, mentre era in servizio. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

