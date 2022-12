Lo scontro tra due veicoli sulla carreggiata in direzione sud, segnalate code e rallentamenti

CATANIA – FLASH. Traffico in tilt sulla tangenziale di Catania per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo per il centro direzionale Anas in direzione Siracusa.

Coinvolti un furgone e un’auto. Sul posto è presente la Polizia.