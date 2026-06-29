La donna è ricoverata in Rianimazione, all'ospedale Maggiore

Una donna di 57 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata schiacciata tra due autobus al termine del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna. La vittima, residente in provincia di Brescia, è stata soccorsa e trasportata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore, dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di domenica 28 giugno, mentre migliaia di spettatori stavano lasciando l’area dello stadio.

Incidente dopo il concerto di Max Pezzali

La dinamica è ancora al centro degli accertamenti degli investigatori. Dai primi rilievi emerge che due autobus Tper erano fermi in via Andrea Costa, in direzione del centro cittadino, in attesa di far salire i passeggeri appena usciti dal concerto.

Per motivi ancora da chiarire, il mezzo posizionato dietro avrebbe iniziato ad avanzare, comprimendo la donna contro l’autobus che lo precedeva. L’impatto le ha provocato lesioni molto gravi.

La corsa in ospedale

Subito dopo l’allarme sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla cinquantasettenne direttamente sul posto prima di trasferirla in codice di massima urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

La donna è stata ricoverata in Rianimazione, dove resta sotto osservazione. Pur nella gravità del quadro clinico, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

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