Incidente a Mondello: autista in codice rosso in ospedale

PALERMO – Un’auto è finita contro un albero in via Margherita di Savoia, la strada che porta a Mondello.

L’uomo che era alla guida dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere, per farlo uscire dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni sono apparse subito gravi, per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia.

In auto anche un bambino che, fortunatamente, non avrebbe riportato conseguenze gravi, ma anche lui è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti.

L’incidente, forse, è stato causato dalla strada resa scivolosa a causa della pioggia, ma questo verrà accertato dalla polizia municipale intervenuta prontamente.