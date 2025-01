Tragico incidente col monopattino: morto un palermitano nel Pavese

Giovanni Somma aveva 60 anni

PALERMO – Ha perso la vita in un tragico incidente stradale un uomo originario di Palermo, ma che da tempo viveva in Lombardia. Si tratta di Giovanni Somma, aveva sessant’anni e abitava a Magherno, in provincia di Pavia.

Il monopattino incastrato sotto le ruote del mezzo pesante

Era alla guida di un monopattino quando è avvenuto lo scontro con un furgone. L’impatto si è verificato sulla strada provinciale 9, nel territorio di Copiano, sempre nel Pavese. Il monopattino è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante, che aveva il vetro sfondato.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato il sessantenne sull’asfalto, già in arresto cardiocircolatorio. E’ così partita la corsa disperata verso il Policlinico San Matteo di Pavia, ma per Somma non c’è stato niente da fare ed è deceduto poco dopo. Il conducente del camion, un uomo di 37 anni, è rimasto lievemente ferito.

A Magherno dal 2016

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Somma si era trasferito a Magherno, insieme alla sua famiglia, nove anni fa, dopo avere vissuto a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Era sposato e aveva tre figli, di 28, 26 e 20 anni.

Usava il monopattino da poco tempo

Avrebbe utilizzato il monopattino soltanto da pochi mesi. In passato era infatti rimasto coinvolto in un altro incidente ed era rimasto senza auto. In quel caso non si erano registrati feriti, ma i mezzi erano rimasti gravemente danneggiati.