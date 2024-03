Alla guida della vettura un 26enne risultato positivo all'alcool test

Nella serata di ieri, martedì 20 marzo, si è verificato un incidente mortale in pieno centro a Roma. Una Bmw, guidata da un 26enne romeno, proveniva da piazzale Brasile e una volta giunto in via della Pinaciana ha investito un uomo, un runner di 37 anni, che stava facendo jogging e che usciva da Villa Borghese. La vittima è stata sbalzata a diversi metri dal punto d’impatto con la macchina. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso.

Il 26enne alla guida dell’auto è stato accompagnato presso il policlinico Umberto I per gli esami di rito ed è risultato positivo all’alcool test. Per lui è scattata la denuncia.

Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare l’identità della vittima 37enne che vestiva abbigliamento sportivo ed era senza documenti.