Incidente mortale sull’autostrada, la vittima è un operaio di 39 anni

L'uomo è stato investito da un tir sulla A1 Roma - Napoli

Incidente mortale in autostrada: un operaio di 39 anni è morto sulla A1 Roma-Napoli, all’altezza di Cassino, dopo essere stato investito da un tir. L’uomo, originario di Napoli, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, il 118 e i Vigili del fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente mortale.

Secondo la prima ricostruzione, la vittima aveva appena accostato con il suo furgone quando ha aperto lo sportello ed è stato travolto dal tir che viaggiava in direzione sud. Il 39enne lavorava per una ditta campana impegnata nella manutenzione per conto di Autostrade. La sua salma è stata portata all’ospedale San Benedetto di Cassino.

L’incidente mortale a Cassino

Sull’incidente mortale la procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sotto indagine il conducente del camion, un 50enne originario del Piemonte e dipendente di una ditta di trasporti che è risultato negativo all’alcool test. Gli inquirenti sono in attesa delle indagini tossicologiche, per capire se guidasse sotto effetto di droghe.

Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’investimento. Tra le ipotesi, quella di una distrazione del conducente del camion. Gli investigatori stanno anche accertando se l’operaio abbia rispettato tutte le condizioni di sicurezza per scendere dal furgone.

