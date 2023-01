Tragedia sulle strade di Ispica, perde la vita un 38enne

Da chiarire la dinamica dell'incidente

Ennesima tragedia lungo le strade siciliane. A perdere la vita è un 38enne, Salvo Gennaro, morto in un incidente stradale avvenuto sulla SS115, in provincia di Ispica, all’altezza del ristorante ‘I Mori’, in direzione Rosolini. Sembra, secondo una prima ricostruzione, che l’incidente sia stato autonomo.

L’uomo di Rosolini, dove lavorava come muratore, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale e sarebbe morto sul colpo. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori con l’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non c’era nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Modica hanno posto sotto sequestro il mezzo per eseguire ulteriori accertamenti. Da ricostruire, anche attraverso i rilievi compiuti nella notte, l’esatta dinamica dell’incidente.

Gennaro era nubile e con una grande passione per gli animali e per la motocicletta.