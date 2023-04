Incidente sulla Palermo-Mazara, moto contro auto in sosta: 2 morti

Carreggiata chiusa e poi riaperta

1' DI LETTURA

PALERMO – Tragedia lungo le strade siciliane. Il bilancio dell’incidente che si è verificato lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo è di due morti. L’impatto è avvenuto all’altezza di Leroy Merlin, in direzione Palermo.

Le vittime sono due giovani usciti con un gruppo di motociclisti. Dalle prime notizie sembra che una moto si sia scontrata con un’auto. Sull’asfalto sono rimasti i due giovani, per i quali non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione i due giovani, Alessio Fardella di 36 anni e Salvatore Tantillo di 20 anni, sono finiti con lo scooter ,un Honda Sh, contro un auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato violentissimo. Per i due non c’è stato scampo. Sono morti sul colpo.

La carreggiata in direzione Palermo è stata chiusa in un primo momento al traffico per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e il traffico viene deviato all’uscita dell’ospedale Cervello, poi la riapertura.