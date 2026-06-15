REGGIO CALABRIA – Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di domenica 14 giugno a Reggio Calabria. È avvenuto nella periferia sud della città, in via San Sperato, dove intorno alle 23:30 un giovane di 24 anni, mentre era alla guida di una moto, ha perso il controllo del mezzo.

La dinamica dell’incidente

Dopo aver colpito un motociclo in sosta, il centauro ha sbattuto violentemente contro un muretto. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato al Gom ma non c’è stato nulla da fare. A causa delle ferite riportate nell’impatto, infatti, il 24enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno avvertito il magistrato di turno e hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO