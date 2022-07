Ecco che cosa è successo.

AGRIGENTO – Incidente autonomo sulla statale: muore motociclista. La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione innesto strada statale 113 Trapani, per un incidente al km 184,000 a Porto Empedocle (Agrigento).

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.