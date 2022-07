Incidente sulla statale 118, tratto chiuso: ci sono feriti

Coinvolti diversi veicoli

1' DI LETTURA

“Sulla strada statale 118 ‘Corleonese Agrigentina’ è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, il tratto al km 138 ad Agrigento, a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Alcune persone sono lievemente ferite”. A comunicarlo è l’Anas che aggiunge: “Sono presenti le nostre squadre e i carabinieri per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.