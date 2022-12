Perde il controllo, finisce sulle auto parcheggiate e si ribalta

L'autista è stato trasportato in ospedale

1' DI LETTURA

Incidente nella notte in via Malaspina, all’incrocio tra via Monteverdi e Cimarosa, a Palermo. Intorno all’1.30 della notte un 37enne, che si trovava alla guida di un’Audi A4, ha perso il controllo dell’automobile finendo la sua corsa contro alcune auto parcheggiate.

L’Audi dopo l’impatto si è ribaltata. L’uomo al volante è stato trasportato al pronto soccorso, ma sulla sua prognosi al momento c’è il massimo riserbo ma sembra non sia in pericolo di vita.

Restano da appurare le cause dell’incidente. Nell’impatto sono rimaste danneggiate una Toyota Yaris e una Ford Fiesta, posteggiate lungo la strada.