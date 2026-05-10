Inutili i soccorsi

RIBERA (AGRIGENTO) – Un motociclista quarantottenne, Domenico Smeraglia, di Ribera (Agrigento), è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L’impatto fra la moto di grossa cilindrata e un’Audi si è verificato sul lungomare.

Il sindaco di Ribera: “Una tragedia”

I sanitari dell’elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è sconvolto per l’accaduto: “Una tragedia, è stata una tragedia”. Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri.

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