Perde il controllo dello scooter e sfonda la recinzione di un cantiere

L'impatto alle 2 di notte. L'uomo alla guida si trova in codice rosso in ospedale

1' DI LETTURA

PALERMO – Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Palermo. Il sinistro è accaduto fra Via Roma e Ammiraglio Gravina. Ad essere coinvolto un 33enne che si trovava alla guida del suo scooter.

L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo dentro il cantiere del collettore fognario. Dopo avere sfondato parte della recinzione, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto.

I residenti della zona sono stati svegliati dal rumore dello schianto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il giovane è stato portato all’ospedale Civico in “codice rosso”. Ha subito numerosi traumi ma non è in pericolo di vita. Non è chiaro se al momento dell’impatto indossasse il casco protettivo ritrovato a pochi metri di distanza dal veicolo.

I vigili urbani hanno acquisito le immagini della videosorveglianza di un albergo che si trova a pochi passi dal luogo dell’incidente.