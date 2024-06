Incidente sul lavoro nel Ragusano, operaio precipita dal tetto: è grave

È stato trasportato al Trauma center del Cannizzaro di Catania

SCICLI (RAGUSA) – Incidente sul lavoro a Scicli, in provincia di Ragusa, con un operaio di 43 anni che è rimasto gravemente ferito.

Un operaio è caduto dal tetto sul quale stava lavorando. Stava eseguendo un intervento di manutenzione per conto di una ditta esterna sulla struttura in cui si trova il Mercato del Fiore, in contrada Arizza. Improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per circa diversi metri.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno ritenuto molto gravi le ferite dall’operaio. L’impatto con il suolo è stato violento ed è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

L’operaio è stato trasportato al Trauma center del Cannizzaro di Catania. In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza.