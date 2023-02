Incidente sulla A14: morti il padre e due figli

Una quarta persona è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime

Un terribile incidente stradale si è verificato lungo l’Autostrada A14 e ha provocato tre morti. L’incidente, che ha coinvolto più mezzi, è avvenuto nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno).

Secondo le prime informazioni, ci sono tre vittime e un’altra persona ferita che è stata trasportata in eliambulanza in ospedale ad Ancona in condizioni gravissime. Le persone che hanno perso la vita facevano parte di una unica famiglia: si tratta Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli, una tredicenne e il fratellino di 8 anni. Un altro ragazzino di 12 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Morto anche il cane che viaggiava sull’auto della famiglia.

Le persone coinvolte nell’incidente erano rimaste incastrate nelle lamiere dei mezzi e i vigili del fuoco hanno dovuto fare molta fatica per estrarli.