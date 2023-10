Incidente sulla A29, traffico bloccato: grave un uomo, interviene elisoccorso

Collisione tra un'autovettura e un mezzo pesante

ALCAMO (TRAPANI) – Incidente sulla A29 Alcamo – Trapani, il traffico è “provvisoriamente bloccato – fa sapere Anas – per il sinistro avvenuto al chilometro 5,100”.

Incidente sulla Alcamo Trapani, i particolari

Il ferito è un uomo di 61 anni che ha tamponato all’altezza di Segesta un Tir. L’automobilista è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e lotta tra la vita e la morte. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani”. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo all’altezza del km 5,100.

La dinamica

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, una Fiat Panda intestata all’azienda Sirti, ditta di telecomunicazione che svolge lavori per conto di Enel E-distribuzione.

Le due auto stavano percorrendo la carreggiata in direzione Alcamo. Un chilometro dopo lo svincolo di Segesta, all’altezza del ponte, l’utilitaria avrebbe con estrema violenza tamponato

il Tir. Immediati sono scattati i soccorsi.

Unico ferito il conducente della Panda, illeso invece l’autista del mezzo pesante. Sul posto ambulanza del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Presenti anche operai dell’Anas che saranno impegnati a sgombrare l’arteria per poter permettere il ripristino della circolazione.

