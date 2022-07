Incidente sulla Palermo-Agrigento, feriti e traffico bloccato

Coinvolte 4 vetture

PALERMO – Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture sulla statale 121 “Catanese” Palermo Agrigento, in prossimità del km 241, a Bolognetta (Palermo). Il traffico nella zona è bloccato specie sulla corsia in direzione Agrigento. Lo rende noto l’Anas.