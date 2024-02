I soccorritori hanno percorso un tratto a piedi e scavalcato il guardrail per raggiungere gli automobilisti

Nuovo tamponamento a catena sull’A1 tra Fiorenzuola D’Arda e Parma, in direzione Bologna, nella mattinata di lunedì 19 febbraio a causa della fitta nebbia che imperversava sulla zona. I soccorritori parlano di almeno quindici feriti, alcuni gravi e decine di mezzi coinvolti.

Si sono registrati tre tamponamenti. Il primo all’altezza del chilometro 75, un altro 5 chilometri più avanti e il terzo al chilometro 85, con il coinvolgimento di trenta vicoli.

Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso, così come anche i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola D’Arda e Parma sono impegnati ad intervenire per mettere in sicurezza gli incidenti. Numerose le pattuglie della Polizia Stradale da Piacenza, Milano e Parma. È scattata la procedura di maxi emergenza visto l’alto numero di veicoli incidentati e di feriti, I soccorritori sono stati costretti a percorrere tratti a piedi e scavalcare il guardrail per raggiungere gli automobilisti.