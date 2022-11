Ferito il conducente. (Foto Video Star)

1' DI LETTURA

SANTA MARIA DI LICODIA – L’incidente è avvenuto questa mattina in via Cavaliere Bosco, arteria nei pressi dello svincolo della Statale 284. Il contatto tra due auto, ha fatto finire una Fiat Punto sottosopra.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale da un’ambulanza del 118: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Sul posto, gli agenti della polizia municipale di Santa Maria di Licodia.