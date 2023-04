Incidente tra Licata e Palma di Montechiaro: scontro auto-camion, un ferito

L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso

AGRIGENTO – Incidente stradale, questa mattina, lungo la strada statale 115, tra Licata e Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e un camion, che hanno invaso parte della carreggiata. Ad avere la peggio chi viaggiava a bordo dell’auto.

Immediati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e le forze dell’ordine.

Da una prima ricostruzione, il conducente dell’auto è rimasto ferito lievemente mentre il passeggero in maniera più seria. Tanto che è stato necessario il trasferimento con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, a Licata, per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire la dinamica dell’incidente. I mezzi sono rimasti seriamente danneggiati. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.