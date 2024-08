Incidente e tragedia sulla Catania-Messina: perde la vita un centauro

Sul posto i soccorritori e la Polizia stradale

ACIREALE (CATANIA) – La tragedia è accaduta questo pomeriggio, attorno alle 18 lungo l’autostrada A18: la Catania-Messina sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto e una moto si sono scontrate e il conducente del mezzo a due ruote è deceduto. Le notizie al momento sono frammentarie.

L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per Acireale: sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Si sono registrate lunghe code sul tratto in questione.