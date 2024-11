Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale

PALERMO – Incidente stradale a Palermo, in via Francesco Lo Jacono, a pochi passi da via Notarbartolo e dall’albero Falcone.

Ad essere coinvolte un’auto, un Audi A1, ed una motocicletta. Ad avere la peggio il conducente della moto che, dopo lo scontro, è finito rovinosamente sull’asfalto riportando dei traumi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno effettuato i rilievi e ricostruito l’accaduto.